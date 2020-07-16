Барнаул, , 08:51 — REGNUM Школьники Барнаула этим летом не смогут отдохнуть в детских лагерях: власти посчитали, что, поскольку в краевой столице ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, их открытие будет небезопасным. Как сообщает официальный сайт барнаульской мэрии, всем родителям будут возвращены деньги за купленные путёвки.

Чтобы занять досуг детей во время летнего отдыха, родителям предлагают принять участие в региональном познавательном проекте «Умные каникулы онлайн».

Как уже сообщало ИА REGNUM, вторые сутки подряд в Алтайском крае регистрируется рекордное число смертей носителей коронавируса.

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