Пермь, , 08:50 — REGNUM В Пермском крае 15 июля суточные рекорды температуры воздуха отмечены по всему региону, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

На большинстве метеостанций температура воздуха превысила отметку +35°С. Последний раз такая жаркая погода наблюдалась 31 июля — 1 августа 2010 года, а до этого — только в 1936 и 1931 годах.

В Чердыни повторен абсолютный максимум температуры для июля: аналогичное значение зафиксировано 10 июля 1935 года и 31 июля 2010 года (+33,8°С). В Бисере 15 июля температура воздуха продемонстрировала абсолютный рекорд для июля (33,7°С). В Перми до рекордного июльского значения (+36,6°С — 13 июля 1931 года) не хватило всего 0,5 градуса.

Сюрпризы погоды на этом не закончились. Вечером 15 июля в Гайнах выпал град диаметром 10 мм.

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