Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 65 188, сообщили 16 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Атырауской области — 8515, Алма-Ате — 8259, Нур-Султане — 7353, Карагандинской области — 6544 и Западно-Казахстанской области — 4327.

По данным на 16 июля в Казахстане выздоровели 39 066 пациентов с коронавирусом, или 60% от общего числа выявленных случаев, скончались — 375 человек. Власти республики продлили карантин до 2 августа.

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