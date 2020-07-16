Новосибирск, , 08:41 — REGNUM На утро 16 июля в Новосибирской области выявлено 7728 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 120 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в оперштабе региона.

Выписаны с выздоровлением 5779 пациентов (+222 за сутки).

За весь период в Новосибирской области скончались 155 пациентов с коронавирусом. В том числе за последние сутки умерли трое мужчин (71 год, 71 год и 72 года).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 15 июля в Новосибирской области коронавирус был выявлен у 7608 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом