Пенза, , 08:43 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 16 июля число умерших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 69 человек. За последние сутки скончался еще один пациент с диагнозом COVID-19, сообщила руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина в своем телеграм-канале.

Погибшая — женщина 1962 года рождения, имела несколько сопутствующих заболеваний, таких как атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий, атеросклеротический кардиосклероз, белковая дистрофия почек, жировая дистрофия печени, нефросклероз, ожирение. Причина смерти пациентки — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области по информации на 15 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 5844 человек.

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