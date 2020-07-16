Кемерово, , 08:39 — REGNUM Театры Кемеровской области начали подготовку к новому театральному сезону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, губернатор Сергей Цивилёв подписал распоряжение о частичной отмене введенных ранее противоэпидемических мер.

Согласно документу, театры и концертные учреждения региона смогут возобновить работу с 20 августа. Коллективы могут проводить репетиции, также стартует предварительная продажа билетов на концерты и спектакли.

При этом учреждения обязаны принять все меры профилактики. К примеру, все струдники, а также зрители должны быть в масках.

«На входах в театры и концертные учреждения необходимо обеспечить контроль температуры тела сотрудников и посетителей, у билетных касс должна быть нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в области выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество подтверждённых случаев заражения достигло 2650. Скончались к настоящему времени 16 человек.

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