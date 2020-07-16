Ставрополь, , 08:40 — REGNUM Во второй раз с начала июля в Ставропольском крае за сутки выявлено более 100 носителей коронавируса нового типа. Общее число случаев заражения в регионе к утру 16 июля достигло 6496, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

За минувшие сутки на Ставрополье диагноз COVID-19 подтвердился у 102 человек, а выздоровели — 98 пациентов. За все время распространения инфекции в крае болезнь смогли победить 4257 человек, то есть почти две трети заразившихся.

На Ставрополье накануне также был зарегистрирован 124-й случай смерти пациента с подтвержденным COVID-19. По этому показателю край занимает второе место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа после Дагестана.