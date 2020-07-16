Бразилиа, , 08:37 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Бразилии случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло более чем на 39 тысяч и превысило 1,966 млн. Об этом 16 июля сообщает бразильский минздрав.

По данным министерства, за минувшие сутки в стране было выявлено 39 924 новых подтвержденных случае заражения SARS-CoV-2 и в результате их общее число достигло 1 966 748.

Также указывается, что за это же время в Бразилии 1 233 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов стало составлять 75 366.

При этом отмечается, что на данный момент 1 255 564 человека в стране вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Колумбии случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 5721 и превысило 165 тысяч.