Москва, , 08:34 — REGNUM Компетентность и значение своего предмета отличают хорошего учителя от плохого. Эти качества профессионального преподавателя назвала четверть российских педагогов в ходе опроса, проведённого онлайн-школой Skysmart.

Читайте также: Родители описали образ первого школьного учителя для ребёнка

Также хороший учитель должен любить и уважать детей, а также свою профессию. Так считают 17% опрошенных, пишет RT. 10% респондентов назвали одним из главных признаков хорошего преподавателя педагогический талант, 9% — гибкость и мобильность педагога, 8% — доброжелательность и чувство юмора.

При этом плохим педагога можно назвать, если он безответственный и проявляет безразличие к детям и своему предмету. Об этом заявили 20% принявших участие в опросе учителей. Ещё 16% уверены, что плохой учитель — это ленивый человек, который не хочет развиваться.

Также среди качеств, характеризующих плохого педагога, учителя назвали некомпетентность и незнание предмета, формализм и нелюбовь к детям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее родители будущих первоклассников в России описали идеального первого учителя. Он не должен быть ни слишком молодым, ни старше 50 лет. Большинство родителей первоклассников предпочитают, чтобы это была женщина.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минобрнауки России назвал самые востребованные специальности