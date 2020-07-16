Ижевск, , 08:33 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 июля выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 1966 случаев, сообщает оперативный штаб республики.

Большинство новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Ижевске — у 28 человек, пять случаев — в Завьяловском районе, четыре — в Можге, по два — в Вавожском и Можгинском районах, один — в Увинском районе.

До настоящего момента выписаны 1405 жителей республики, то есть более 71,46% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. За последние сутки выписаны девять человек. 35 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе провели 1759 исследований на коронавирусную инфекцию, всего за период пандемии исследовано 162 059 проб биоматериала.