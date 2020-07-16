Пермь, , 08:32 — REGNUM В Кунгуре Пермского края задержан мужчина, который обвиняется в нападении на девятилетнюю девочку. Пермяк заключен под стражу, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, мужчина в июне освободился из мест лишения свободы. Вечером 13 июля он увидел ребенка, держащего в руках сумочку. Для того, чтобы завладеть имуществом, пермяк совершил нападение, рассчитывая на то, что в сумочке есть ценные вещи.

Девочка громко закричала, призывая на помощь. Ее крики услышал находящийся поблизости полицейский. Злоумышленник был задержан.

Мужчине инкриминируют статью 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья и с угрозой применения такого насилия).