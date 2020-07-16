Сеул, , 08:41 — REGNUM Число беженцев, получивших официальное разрешение на проживание на территории Южной Кореи, впервые превысило отметку три тысячи человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства юстиции.

Согласно опубликованным данным, с 1994 по 2019 год число иностранцев, получивших статус беженца или разрешение на проживание в стране, составило 3373 человека.

Известно, что за все время было зарегистрировано 64 357 заявлений на получение статуса или разрешение на проживание. В 2019 году статус беженца получили 79 человек, а разрешение на проживание — 232 человека.

В министерстве отмечают, что с 2013 года, когда в Южной Корее вступил в силу закон о беженцах, число заявок на получение данного статуса резко увеличилось. В период с 1994 по 2012 год было подано около пяти тысяч обращений, однако за последние семь лет отметка выросла в 10 раз.

Отмечается, что в 2019 году 18,3% подавших заявки пришлось на граждан России, 14,9% — граждан Казахстана, 12,9% — граждан Китая.