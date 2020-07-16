Пермь, , 08:22 — REGNUM В Перми по состоянию на 15 июля в первые классы школ зачислено 13 963 детей. Ожидается, что 1 сентября впервые придут в школу порядка 15 тысяч ребят, сообщает пресс-служба городской администрации.

И.о. начальника управления общего и дополнительного образования городского департамента образования Оксана Орехова подчеркнула, что главной задачей приёмной кампании 2020 года стало обеспечение прозрачности и доступности процедуры зачисления в школу. Чётко обозначены сроки этапов приёмной кампании. Нововведением стал единый электронный реестр, в котором регистрируются заявления.

В мэрии отметили, что зачисление в первый класс ведется с учетом льгот в порядке очередности подачи заявлений. Сведения о наличии свободных мест для зачисления публикуются на сайтах школ.

Добавим, в начале июля в Перми возобновили очный прием заявлений от родителей будущих первоклассников.

Напомним, в 2019/2020 учебном году в Перми в школу пошли 119 тысяч учеников. Поступление в первый класс начальной школы отметили 15 тысяч ребят.