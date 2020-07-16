Тбилиси, , 08:24 — REGNUM Участники инициативной группы «Спаси туризм» 15 июля провели в Тбилиси акцию протеста с требованием открыть границу и отменить двухнедельный карантин для туристов из всех стран, где низкая вероятность заражения коронавирусом. Об этом сообщает интернет-газета Netgazeti.

«Грузия находится в наихудшем кризисе, очень большая часть населения, около 70%, остается без доходов и работы», — рассказала участвующая в протесте руководитель туристической компании Саломе Чачунашвили.

Сообщается, что участники акции приводили в пример другие страны, которые уже открыли границы. По мнению протестующих, промедление грузинских властей губит туристическую отрасль в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Грузии решило впускать в страну без прохождения обязательного карантина граждан пяти стран Евросоюза, власти которых приняли такое же решение для грузинских граждан. Гостям из других стран ЕС нужно будет за свой счет провести 14 дней в карантинном пространстве.

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