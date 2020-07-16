Москва, , 08:02 — REGNUM Законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол, полностью поддерживает председатель московской Коллегии адвокатов Виктории Данильченко — специалист по семейному праву Виктория Данильченко. В интервью корреспонденту ИА REGNUM она, в частности, отметила нюансы, которые нужно учесть при доработке законопроекта:

«В свете принятых поправок в Конституцию о семейных ценностях это предложение — логичное продолжение курса неприятия государством однополых союзов. Но стоит предусмотреть и другие ситуации. Например, когда родители меняют пол уже после рождения в браке мужчины и женщины.

В моей практике был случай, когда отец двоих детей, которым было 4 года и 7 лет, вдруг решил поменять пол. Делал он это очень демонстративно, можно сказать, вызывающе. Он приходил в короткой юбке, с кудрями и ломающимся голосом в дом к своим малолетним детям. Естественно, сын начал очень переживать и спрашивать, что происходит с папой, почему он так выглядит. При этом дети ходили в школу и детский сад, где им пришлось столкнуться с издевками окружающих. Все это очень сильно влияло на психологическое состояние детей. Мама решила ограничить отца (на тот момент — уже женщину) в родительских правах. Сделать это удалось, но с большим трудом.

При вынесении решения об ограничении родительских прав в отношении этой женщины суд основывался на заключениях специалистов Института психиатрии им. Сербского и органов опеки и попечительства. Решение было, действительно, беспрецедентным, поскольку ранее в судебной практике такого не было. Я считаю, что законодательно такие вопросы тоже должны быть урегулированы. Возможно, стоит предусмотреть возможность для родителей, чей супруг сменил пол, упрощенной процедурыограничения в родительских правах».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму поступил пакет законопроектов, в соответствии с которыми в России предлагается запретить не только браки между лицами одного пола, но и между гражданами, ранее сменившими пол. Также инициатива, принадлежащая группе сенаторов, предусматривает запрет таким парам усыновлять детей.

Кроме того, уточняются нормы, касающиеся отобрания ребенка, а также предлагается новая глава о временных мерах защиты ребенка, когда родители не могут осуществлять свои обязанности.

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