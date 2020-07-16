Петропавловск-Камчатский, , 07:57 — REGNUM В Камчатском крае ведутся работы по проектированию курорта международного класса «Три вулкана». Территорию выбранную под застройку посетил полпред в ДФО Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Курорт расположится вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый. От туристической деревни, которая будет располагаться в стороне от сопки Горячей, можно будет подняться на подъёмниках — зона катания составит более 30 км.

На месте, выбранном под строительство курорта, расположены месторождения горячей воды, что позволит обустроить для туристов лагуны для купания.

Строительство объектов планируют начать в 2022 году.

По словам председателя совета директоров ООО «Три вулкана» Сергея Бачина, курорт международного класса станет катализатором развития туризма на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, «народный» план развития Камчатки должен быть разработан в течение месяца. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, отметил, что на врио главы региона Владимира Солодова, его команду и действия возложены большие надежды по улучшению жизни на Камчатке.