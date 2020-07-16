Абакан, , 07:51 — REGNUM Ещё три случая смерти пациентов с COVID-19 официально подтверждены в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 16 июля в правительстве республики.

Скончались 51-летняя, 74-летняя и 61-летняя женщины из Аскиза, Абакана и Ширинского района. У них были тяжёлые сопутствующие заболевания. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, женщины скончались.

За весь период в Хакасии скончались 22 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 16 июля коронавирус выявлен у 2484 человек. Выздоровели уже 1905 человек.

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