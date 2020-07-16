Оренбург, , 07:51 — REGNUM В Оренбургской области 16 июля шесть часов велась борьба с пожаром на территории Сорочинского городского округа, сообщает ГУ МЧС.

Сухая трава в степи возле поселка Ивановка-2 около 14:00 по местному времени (12:00 мск). Открытое горение ликвидировали в 16:05, а полностью пожар потушили в 19:42. К тушению пожара привлекались 32 человека и 17 единиц техники. Площадь пожара составила десять га.

По данным ГУ МЧС по региону, за сутки (15 июля) на территории Оренбуржья произошло 24 степных пожара (для сравнения 15 июля 2019 года — десять пожаров). Самыми крупными пожарами стали возгорания в Соль-Илецком городском округе в районе села Боевая гора (5 тыс. га), в Орске возле трассы Орск-Домбаровка (1 тыс. га), в Гайском городском округе в районе сел Вишневое и Новочеркасск-1 (1 тыс. га).

С начала года зарегистрировано 618 степных пожаров на общей площади 15 632 га (за этот же период 2019 года — 1 159 случаев на площади 15 433 га).

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