Буэнос-Айрес, , 07:30 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 4250 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

Отмечается, что это рекордный показатель по числу зараженных за одни сутки с начала пандемии. Всего в стране подтвердили 111 160 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 15 июля в Аргентине скончались 82 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений SARS-CoV-2 в стране выросло до 2050.

Как сообщало ИА REGNUM, к 13 июля общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Аргентине превысило 100 тысяч.

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