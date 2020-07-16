Оренбург, , 07:30 — REGNUM В Оренбургской области судебные приставы открыли горячую линию для обращения «двойников» должников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Действие направлено на разрешение проблемных ситуаций, когда среди должников оказываются люди, которых по ошибке идентифицировали как злостных неплательщиков из-за совпадающих персональных данных.

За первое полугодие 2020 года зафиксировано 66 случаев совпадения персональных данных нескольких человек. В большинстве случаев «двойники» должников проживают в разных регионах. Однако в практике оренбургских приставов есть ряд совпадений в пределах области.

«Одно из последних обращений поступило от жителя города Бузулука о списании денежных средств с зарплатной карты по исполнительному производству о взыскании задолженности в пользу микрофинансовой организации, должником по которому он не является. Мужчина направил письменное обращение в отдел по работе с обращениями граждан УФССП России по Оренбургской области, которое было своевременно рассмотрено, а ошибочно взысканные денежные средства возвращены своему владельцу», — сказала помощник руководителя УФССП России по Оренбургской области Ксения Долматова.