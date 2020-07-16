Москва, , 07:29 — REGNUM Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратилась в МВД России с целью проверки фактов задержания журналистов, освещавших протестные акции в Москве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 15 июля на официальном сайте совета.

«Выражаем серьезную озабоченность участившимися случаями воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе с применением насилия», — объяснили в комиссии.

В соответствии с заявлением, имеющиеся в распоряжении комиссии факты указывают на то, что сотрудники правоохранительных органов причастны к совершению преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Ранее задержания журналистов у СИЗО «Лефортово» объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, действия правоохранителей могли быть связаны с тем, что в одном месте собралось слишком много людей.

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