Чита, , 07:28 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщает сегодня, 16 июля, оперативный штаб региона, общее число выявленных носителей коронавируса достигло 3835 человек (33 за последние сутки). Из них 2958 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Также за последние сутки в крае скончался мужчина (51 год) с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями. Всего с начала года в Забайкалье отмечено 47 летальных случаев.

Единственным районом, где не регистрировалось ни одного случая новой коронавирусной инфекции, остаётся Калганский.

Как уже сообщало информационное агентство Regnum, сутками ранее в крае выявили 35 новых носителей SARS-CoV-2.

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