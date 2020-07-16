Чебоксары, , 07:28 — REGNUM В Чувашии сегодня, 16 июля, авторы и участники чебоксарского проекта «Героические страницы Сурского рубежа» побывают на берегу Суры в Алатыре и Алатырском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Делегация во главе с начальником управления образования администрации Чебоксар Дмитрием Захаровым побывает на берегу Суры, где возводились оборонительные сооружения, встретятся с участниками событий тех лет и посетят краеведческий музей. В состав группы вошли ответственные за разработку образовательного экскурсионного маршрута по местам строительства рубежей.

Напомним, управление образования выступило организатором двух проектов, посвящённых 80-летию строительства оборонительных рубежей. В рамках акции «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей» школьники собирают воспоминания участников строительства для издания сборника о трудовом подвиге народа Чувашии в годы Великой Отечественной войны.

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Также учреждён фестиваль патриотических и социальных проектов «Оборонительные рубежи Чувашии — подвиг в тылу». В рамках акции будут отобраны лучшие проекты военно-исторических реконструкций и фестивалей, самые интересные образовательно-экскурсионные маршруты, музейно-выставочные и исследовательские проекты по истории строительства Сурского и Казанского рубежей обороны.

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Проекты охватывают все муниципальные районы республики, где в годы войны велось строительство рубежей. К примеру, ученики и педагоги школ №№ 3 и 38 изучают историю строительства рубежей на территории Алатырского района.

Как сообщало ИА REGNUM, указом врио главы Чувашии Олега Николаева 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Он приурочен к одной из менее изученных страниц истории Великой Отечественной войны — строительству линии обороны протяжённостью 380 км. Этот масштабный трудовой фронт стал одним из символов трудового героизма народа Чувашии.

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