Тегеран, , 08:33 — REGNUM 15 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 199 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 13 410. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 199 новых жертв общее число погибших по стране возросло до 13 410.

«За последние 24 часа было обнаружено около 2388 новых случая заражения COVID-19, 1775 человек были госпитализированы», — заявила пресс-секретарь.

По её словам, в общей сложности 264 561 иранца были подвержены заражению опасным вирусом, около 227 561 из них выздоровели и выписались из больниц.

«Около 3389 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — подчеркнула пресс-секретарь.

По словам Лари, к настоящему времени в Иране было проведено 2 048 049 обследований.