Анкара, , 07:18 — REGNUM Оккупацией Турции могла закончиться попытка военного переворота в стране в июле 2016 года, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении к нации по случаю празднования четвертой годовщины победы над участниками путча.

По его словам, с помощью организаторов переворота в Турцию пытались вторгнуться внешние силы. Однако, как отметил Эрдоган, республика вошла в число государств, где не удалось дестабилизировать ситуацию через беспорядки. Президент подчеркнул роль турецкого народа в этом процессе.

При этом глава Турции сравнил с проявлением «воли народа» намерение Анкары превратить в мечеть собор Святой Софии в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Реджеп Тайип Эрдоган завил, что турецкие власти не дадут новых шансов для проведения переворота в стране.

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