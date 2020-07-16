Оренбург, , 07:16 — REGNUM В Оренбургской области отмечено сокращение на 9% числа обращений граждан к медикам с жалобами на укусы клещей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

С начала сезона активности клещей 2020 года зарегистрировано 2175 случаев присасывания клещей. Больше всего жалоб фиксируется в Оренбурге — 708, Бузулуке — 299, Новотроицке — 112.

Атакам клещей люди подвергались в основном на придомовых территориях, на территории лесов и садовых участков. Ежегодно лесопарковые зоны, скверы, кладбища обрабатывают против клещей спецсредствами. На сегодняшний день акарицидные обработки проведены на площади 549 га.