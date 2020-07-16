Пермь, , 07:03 — REGNUM В Пермском крае согласно губернаторскому указу расширен список летних кафе, которые могут работать в условиях коронавирусного режима.

Свою деятельность могут возобновить нестационарные точки общепита, которые не имели возможности расположить летние кафе или веранды на тротуарах, но имеют возможность оказывать услуги на террасе за счет снятия витражных или панорамных окон. В залах должно быть обеспечено постоянное свободное циркулирование воздуха.

Напомним, в начале июля регион перешел на второй этап коронавирусного режима в связи с улучшением эпидобстановки, связанной с распространением коронавируса. Этот этап позволяет работу уличных летних кафе.

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