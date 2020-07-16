Благовещенск, , 07:03 — REGNUM В Амурской области 16 и 17 июля ожидаются сильные ливни, с грозами и градом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Гидрометцентре.

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Синоптики прогнозируют днём 16 и 17 июля прохождение в регионе атмосферных фронтов западного циклона, который принесёт в Приамурье сильные дожди. Ожидаются грозы, град, сильный ветер с порывами до 17−22 м/с.

Власти города предупредили жителей о надвигающейся непогоде и рекомендовали соблюдать меры безопасности.

«Пешеходам при усилении ветра советуют не ходить вблизи рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Особое внимание необходимо уделить детям», — обратилась горадминистрация к жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселениях Облученского района Еврейской АО сильный ветер с корнем вырвал деревья и нарушил электроснабжение.