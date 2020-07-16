Владивосток, , 07:06 — REGNUM В Приморье 16 июля с рабочей поездкой прибыл полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Планируется посещение учреждений образования и культуры, строек Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В числе первых объектов Юрий Трутнев и губернатор Олег Кожемяко посетили детский сад №122, который уже с нового учебного года будет открыт. Детский сад рассчитан на 12 групп на 230 мест. Штат сотрудников и специалистов полностью укомплектован, разработаны различные развивающие программы для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев в эти дни посетил Хабаровск, Камчатку и Приморье.