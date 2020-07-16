Абакан, , 06:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 34 новых носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 16 июля в республиканском правительстве.

18 случаев— это служебные и семейные контакты. 13 человек поступили с признаками ОРВИ, трое — с признаками пневмонии.

Выздоровели 1905 человек, в том числе 68 — за последние сутки.

Всего в Хакасии по состоянию на 16 июля выявлено 2484 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за весь период умерли 19 пациентов с SARS-CoV-2.

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