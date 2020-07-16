Ульяновск, , 06:59 — REGNUM В Ульяновской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом, за сутки выявлено 111 носителей коронавируса. Такие предварительные данные опубликовало управление Роспотребнадзора со ссылкой на информацию Центра гигиены и эпидемиологии.

По информации ведомства, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 7493 случая заражения коронавируса, в том числе за последние сутки — 111. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 3915 человек.

В регионе в целом проведено более 143,3 тыс. лабораторных исследований на наличие коронавируса, обследование прошли свыше 134,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области до 1 августа продлили масочно-перчаточный режим и обязательное соблюдение безопасной дистанции, сохранена работа дежурных групп в детских садах. Кроме того, в тестовом режиме могут запустить детскую оздоровительную кампанию. Также к 1 августа будет решаться вопрос о разрешении проведения досуговых мероприятий в скверах, парках культуры и отдыха, в том числе с использованием аттракционов.

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