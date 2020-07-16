Пекин, , 06:53 — REGNUM Розничные продажи потребительских товаров в Китае сократились на 3,9% в годовом исчислении во втором квартале года, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, данный показатель падения оказался на 15,1 процентных пункта ниже, чем в первом квартале текущего года.

В первой половине 2020 года розничные продажи потребительских товаров в Китае просели на 11,4% относительно аналогичного периода годом ранее до 17.23 трлн юаней (около $2,5 трлн), сократив падение на 7,6 процентных пункта в первом квартале.