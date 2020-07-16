Берлин, , 06:53 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 534 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский Институт имени Роберта Коха.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в ФРГ достигло 200 260. Также за 15 июля в Германии от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли семь пациентов. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в ФРГ стали 9078 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 16 июля, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 13 миллионов. За все время пандемии от осложнений COVID-19 скончались более 574 тысяч человек.

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