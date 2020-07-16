Богота, , 06:45 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Колумбии за сутки увеличилось на 5 271 и составило 165 169. Об этом 15 июля сообщается на странице в Twitter колумбийского министерства здравоохранения и социальной защиты.

За истекшие 24 часа в стране скончалось 189 пациентов с COVID-19. Всего в Колумбии зарегистрировано 5 814 летальных исходов от осложнений при данном заболевании.

Также еще 71 736 человек с коронавирусной инфекцией излечились и выписаны из медучреждений.

Самая тяжелая ситуация с распространённом SARS-CoV-2 наблюдается в колумбийской столице Боготе — 55 056 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в городе Кали в Колумбии за нарушение правил карантинного режима были задержаны 18 участников одной из вечеринок.

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