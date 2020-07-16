Ухань, Китай, , 06:39 — REGNUM Ни одного нового подтвержденного случая COVID-19 не выявлено в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения Хубэя, в регионе имеется три бессимптомных случая, включая один в столице региона городе Ухане. Всего 42 близких контакта заболевших находятся под медицинским наблюдением.

Всего в регионе было выявлено 68 135 подтвержденных случая COVID-19, из которых 63 623 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Скончались от опасной инфекции 4512 человек.

Напомним, что провинция Хубэй ранее была эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае и до сих пор остается самой пострадавшей среди всех регионов страны уровня провинции.