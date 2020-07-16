Петропавловск-Камчатский, , 06:35 — REGNUM В Камчатском каре за сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заражение лабораторно подтверждено у 2876 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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За сутки на Камчатке полностью излечились 40 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии — 1465 человек. В стационарах продолжают лечение 344 пациента. 194 носителя коронавируса переносят заболевание в форме пневмонии.

В регионе провели 87 525 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край оказался в числе антилидеров из регионов России, где за последние 10 недель отмечается тенденция увеличения случаев заражения коронавирусом.