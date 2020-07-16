Токио, , 06:40 — REGNUM В столице Японии Токио суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом установил новый антирекорд, достигнув наивысшего за всё время пандемии показателя, превышающего 280 инфицированных. Об этом 16 июля сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, губернатор Токио Юрико Коикэ сообщала, что правительство вскоре объявит точные официальные данные, в которых будет фигурировать цифра новых случаев коронавируса, превышающая 280.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Токио объявили наивысший уровень опасности в связи с ростом числа заражённых коронавирусом, который превышает более ста случаев заражения SARS-CoV-2 ежесуточно. В частности, за 15 июля в Токио было выявлено 165 новых случаев COVID-19.

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