Владивосток, , 06:37 — REGNUM В Приморье коронавирус начал активнее распространяться по районам края — за сутки зарегистрировано 69 новых случаев заражения, 51 пациент выздоровел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На 16 июля в крае выявлено 5305 носителей коронавируса, 60 человек скончались.

«Вновь фиксируем увеличение роста заболевших. Отмечается распространение инфекции по краю, тогда как ещё некоторое время назад новые случаи выявляли в основном в крупных городах», — сказали специалисты.

Так, за сутки 30 случаев заражения коронавирусом выявлено во Владивостоке, 14 — в Артёме, 12 — в Находке, в Шкотовском районе — три, по два — в Лесозаводске и Хасанском районе, по одному — в Хорольском округе, Партизанском, Черниговском, Надеждинском районах, Партизанске и Спасске-Дальнем.

Почти 1,2 тыс. пациентов проходят лечение, из них 62 — находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край оказался в числе антилидеров из регионов России, где за последние 10 недель отмечается тенденция увеличения случаев заражения коронавирусом.