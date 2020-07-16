Ульяновск, , 06:23 — REGNUM В Ульяновской области продлили действие ряда ограничительных мер до 1 августа, но к этому времени в регионе могут разрешить проведение мероприятий в местах отдыха. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе уточняют, что с учётом эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора к 1 августа будет решаться вопрос о разрешении проведения досуговых мероприятий в скверах, парках культуры и отдыха, в том числе с использованием аттракционов, а также других зрелищных и спортивных мероприятий.

Кроме того, посещения музеев и туризма, которые проводятся по предварительной записи, могут расширить до групповых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области, где последнее время каждые сутки выявляются не менее 110 случаев заражения коронавирусом, до 1 августа продлили перчаточно-масочный режим в общественных местах и обязательность соблюдения безопасной дистанции.

Напомним, на 15 июля в Ульяновской области официально подтверждено 7382 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4595 пациентов с COVID-19, умерли 54 человека.

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