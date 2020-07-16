Москва, , 06:18 — REGNUM Риски роста числа обманутых дольщиков в России выявила Счётная палата РФ, проведя анализ мер, предпринятых в этой сфере в 2018—2019 годах. Об этом 16 июля говорится в отчёте надзорного ведомства.

«Количество обманутых дольщиков имеет тенденцию к увеличению и в настоящее время, по различным оценкам, составляет порядка 200 тысяч граждан», — отмечают аудиторы.

При этом в Счётной палате подчеркнули, что до настоящего времени в России отсутствует точная и достоверная информация об общем количестве участников долевого строительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России принят новый закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который позволит обеспечить новые механизмы защиты дольщиков.

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