Благовещенск, , 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Ещё два выпускника из Благовещенска показали результат близкий к 100 баллам по ЕГЭ по информатике. Четыре человека получили высокие баллы на экзамене по литературе. По географии высокий результат показал один выпускник из Благовещенска.

Выпускники школ Амурской области ждут следующие результаты ЕГЭ, которые должны огласить не позднее 20 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области три выпускника не смогли сдать ЕГЭ по физике и истории, которые проходили 13 июля. Причиной стала сильная жара.