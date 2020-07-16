Сантьяго, , 05:50 — REGNUM 321 205 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Чили с начала пандемии, из них 292 085 — закончились выздоровлением пациентов, 15 июля сообщается на сайте чилийского минздрава.

В настоящее время в медучреждениях страны на учете состоят 21 934 больных с COVID-19. За сутки среди них умерло 117 человек. С начала пандемии было зарегистрировано 7 186 летальных исходов от осложнений при данном заболевании.

Кроме того, в Чили за этот период времени было проведено 1 344 712 анализов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире за все время наблюдений зафиксировано более 574 тысяч погибших от осложнений при COVID-19.

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