Гонконг, Китай, , 05:48 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части Китая, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число заболевших COVID-19 в специальном административном районе (САР) Гонконг достигло 1588 человек. Еще двое человек скончались за прошедшие сутки. Выздоровел всего 1241 человек.

В САР Макао выявлено 46 случаев, выздоровели 45 человек. На Тайване заболел 451 человек, скончались семь человек, выздоровели 440 человек.

Общее число заболевших на материковой части Китая достигло 83 612 человек, из которых 78 719 человек были выписаны из больниц по выздоровлению. Скончались 4634 человек.