Хэфэй, Китай, , 05:42 — REGNUM Около 2,79 млн жителей провинции Аньхой на востоке Китая пострадали от разлива реки Янцзы, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Ливни, начавшиеся 2 июля, уже нанесли ущерб 10 городам и 54 администрациям уездного уровня в провинции, что привело к тому, что 543 тыс. человек вынуждены были эвакуироваться в безопасное место.

Прямой экономический ущерб составил 10,69 млрд юаней (около $1,53 млрд). Ливни также повредили 265,3 га зерновых. В регионе также был повыше уровень экстренного реагирования по наводнениям с третьего до второго.