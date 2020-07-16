Шанхай, Китай, , 05:29 — REGNUM В Шанхае выявлен один новых случай COVID-19 за прошедшие сутки и ни одного нового локального случая, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, «импортный» случай приходится на гражданина Китая, который работал в Замбии. Пассажир вылетел из Замбии через Эфиопию и прибыл в Международный аэропорта «Пудун» в Шанхае 14 июля.

Пассажир был помещен под карантин по прибытию, где у него и были проявлены первые симптомы болезни. Всего 26 тесных контактов заболевшего были помещены на карантин. Всего в Шанхае выявлено 390 «импортных» случаев и 342 локальных.