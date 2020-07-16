Сеул, , 05:26 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 61 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что вновь в Южной Корее был зафиксирован резкий рост числа зараженных. При этом из новых случаев 47 являются завозными. Из них 20 были выявлены в аэропортах и морских вокзалах среди прибывающих на территорию страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее достигло 13 612. Также за 15 июля скончались два пациента от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 291 человек.

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