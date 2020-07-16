Пекин, , 05:26 — REGNUM В честь известного китайского ученого У Жукана, внесшего серьезный вклад в развитие палеонтологии был назван астероид, сообщили 15 июля в Китайской академии наук.

Церемония присвоения названия прошла в Пекине 14 июля в Институте палеонтологии позвоночных и палеоантропологии. Астероид получил название «Астероид Ужукан», которое было одобрено Международным астрономическим союзом.

Как сообщили в союзе, астероид под кодовым названием 317 452 был открыт в 2010 году астрономами в рамках исследовательской программы NEO Обсерваторией Цзыцзиньшань на востоке Китая.

У Жуйкан был членом Китайской академии наук. Он родился в 1916 году и умер в 2006 году. Он также стал пионером в китайской физической антропологии и палеоантропологии. Он создал новую академическую сферу нео-антропологии.

Астероиды являются единственными космическими телами, которые могут получать название в честь их открывателей. По данным Китайской академии наук, всего 16 астероидов было названо в честь китайских ученых.