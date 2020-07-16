Кампала, , 05:18 — REGNUM Все 457 депутатов парламента Уганды и 400 сотрудников аппарата должны сдать тесты для выявления коронавируса нового типа 16 июля, заявила спикер законодательного органа страны Ребекка Кадага в официальном заявлении.

«Рада вас уведомить, что после того, как минздрав окончил проверку всего кабинета министров, тестирование будет проведено и здесь, в парламенте», — заявила она.

По словам Кадага, проверять законодателей будут небольшими группами, чтобы не создавать толпу. При этом она подчеркнула, что известно об одном случае заражения коронавирусом нового типа среди депутатов парламента Уганды, однако личность заболевшего раскрывать отказалась.

По последним данным, в Уганде с начала пандемии выявили 1043 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровели 1004 пациента, летальных случаев от COVID-19 в стране не фиксировалось.