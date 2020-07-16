Пекин, , 05:16 — REGNUM За сутки из больниц Китая было выписано 26 пациентов с COVID-19 по выздоровлению, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 259 человек продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны, из которых трое — в тяжелом состоянии. В общей сложности 78 719 пациентов были вылечены и выписаны из госпиталей.

В общей сложности 83 612 подтвержденных случаев COVID-19 было выявлено на материковой части Китая, из которых 4634 человека скончались от опасной болезни.