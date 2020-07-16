Москва, 16 июля 2020, 05:32 — REGNUM В четверг, 16 июля, в Москве будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха +17… +19 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 17 июля в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +12… +14 °С.
Ветер западный 5−11 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +14… +19 °С днём и +10… +15 °С ночью.
В пятницу, 17 июля, днём в столице ожидается +18… +20 °С. По области +16… +21 °С. Ночью в регионе ожидается +9… +14 °С. Местами небольшой дождь.